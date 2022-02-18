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Автобусный тур Кулинарные секреты и традиции трех столиц

Автобусный тур Кулинарные секреты и традиции трех столиц
  • от 11200 руб
  • 4 дня/3 ночи
  • Комфортабельный автобус
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Канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников

Канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников
  • Аудиогид и медиаэкраны
  • От 100 руб.
  • VIP-кабинки
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Смотровая площадка #ВЫШЕТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Смотровая площадка #ВЫШЕТОЛЬКО ЛЮБОВЬ
  • Бесплатная экскурсия
  • 354 метра высота площадки
  • Бинокли, напиток и десерт
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Экскурсия на двухэтажном автобусе

Экскурсия на двухэтажном автобусе
  • 1 - 2 часа от 800 р.
  • 14 достопримечательностей
  • Единый билет на 3 маршрута
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Какой отдых вас интересует?
Популярные прогулки по МосквеВсе прогулки
Хит сезона!
Речная прогулка на теплоходе по центру Москвы от причала «Киевский вокзал» до парка «Зарядье»
Приглашаем Вас отправиться в путешествие по Москве-реке на классическом теплоходе типа «Москва». Прогулка составит 1,5 часа по маршруту вы познакомитесь с историческим наследием архитектуры столицы.
Флагман
Ежедневно (1,5 часа)
Киевский вокзал Большой устьинский мост
Киевская
Скидка до 50%
Взрослые
1000
299 ₽
Дети (от 6 до 12 лет)
700
199 ₽
Купить билет Подробнее
Премиум класс
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе «Ривер Палас» с ужином или обедом
Приглашаем Вас на увлекательную трехчасовую речную прогулку на панорамном теплоходе премиум класса «Ривер Палас» от причала «Международная выставка» Москва-Сити
Ривер Палас 2 Ривер Палас
Ежедневно (3 часа)
Международная выставка
Выставочная,  Международная
Скидка до 30% онлайн
Взрослые
1500
от 900 ₽
Дети с 6 до 12 лет
900
500 ₽
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Экскурсовод
Хит сезона!
Центральный прогулочный маршрут Москвы
Приглашаем жителей и гостей города на центральный прогулочный маршрут Москвы на теплоходах класса «Москва» по центру Столицы. Во время экскурсии с борта теплохода откроются великолепные виды на самые известные достопримечательности
Москва-51 Москва-61
Ежедневно (2 часа )
Причал ЦПКиО Новоспасский мост Большой устьинский мост Крымский мост Большой каменный мост Воробьевы горы
Пролетарская,  Китай-Город,  Парк Культуры,  Воробьёвы горы,  Третьяковская
26% скидка
Взрослые
1000
490 ₽
Дети (от 6 до 12 лет)
800
290 ₽
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Электронный проездной на весь день!

Кататься на любых теплоходах без ограничений целый день — всего 290 рублей детский и 690 рублей взрослый. Вам достаточно оплатить онлайн билет и предъявить его контролеру со своего мобильного устройства. Вы также можете кататься на теплоходах между парками, чтобы успеть посмотреть все за день :)

Купить электронный билет Подробнее
Покупая билеты онлайн, вы экономите не только деньги, но и своё время
Онлайн дешевле
На причале билеты всегда дороже — оплачивается работа промоутеров и рекламных носителей
Мобильность
Показывайте QR-билет с экрана смартфона и проходите на теплоход без проблем
Гарантия места
Не нужно переживать насчет посадки — мы проконтролируем этот процесс
Как приобрести билет?
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Выберите речную прогулку с помощью быстрого поиска или меню на нашем сайте
Оплатите билеты
Оплатите билеты банковской картой в он-лайн режиме или у нас в офисе
Готовьтесь к посадке!
Распечатайте билет или покажите с экрана мобильного устройства при посадке
Если вам необходима помощь в покупке – позвоните нам по телефону +7 (495) 991-90-60 и мы обязательно вам поможем!
Экскурсии и турыВсе Экскурсии и туры
Хит сезона!
Канатная дорога Воробьевы горы
В Московских «Лужниках» открылась канатная дорога, которая проходит над Москвой-рекой к Воробьевым горам.
15 минут
от 100 руб
Подробнее
Экскурсовод
Автобусный тур в Казань, Йошкар-Олу и Чебоксары – «Кулинарные секреты и традиции трех столиц»
За несколько дней вы познакомитесь с культурой и традициями народов трёх Республик, попробуете национальные блюда, примите участие в мастер-классах, экскурсиях и не только!
4 дня/3 ночи
от 11200 руб
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Экскурсия на двухэтажном автобусе по центру Москвы
Интересна как гостям столицы, так и москвичам, решившим приятно провести выходные и полюбоваться красотами центра города.
1 час, 2 часа и 2 часа 20 минут
от 1300 руб
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Новинка
Зиплайн на Воробьёвых горах
Добро пожаловать в Skypark — центр развлечений нового формата для всей семьи. Сердцем комплекса является аттракцион Zipline. Zipline — это ощущение свободного полета.
20 минут
от 1850 руб
Подробнее
Экскурсовод
Экскурсия в Ржев - Город Воинской Славы России!
Визит в Ржев позволит вам полюбоваться красотами Волги, узнать интересные факты о военном прошлом нашей страны и насладиться красотой и спокойным величием древних монастырей и современных мемориалов.
12 часов
от 2100 руб
Подробнее
Эксклюзив
Путешествие к Святым источникам в Муром-Дивеево
Приглашаем Вас в увлекательную обзорную экскурсию по Мурому, городу белокаменных монастырей, купеческих домиков XIX века и Родину былинного героя Ильи Муромца.
2 дня/1 ночь
от 6950 руб
Подробнее
СалютыВсе Салюты
Продажа закрыта
День Города!
Речная прогулка в ДЕНЬ ГОРОДА с DJ, дискотекой и просмотром праздничного салюта!
Приглашаем Вас на речную прогулку, посвященную Дню Города с диско-вечеринкой на теплоходе «Доброходъ» и просмотром праздничного Салюта.
3 часа
от 1990 руб
Подробнее
Премиум класс
Продажа закрыта
Праздничная прогулка на теплоходе «Ривер Палас» в День Города с просмотром салюта
Приглашаем вас на праздничную прогулку с просмотром салютом в честь Дня Города на панорамном теплоходе «Ривер Палас» от причала «Международная выставка» возле Москва-Сити.
3-4 часа
от 2990 руб
Подробнее
Премиум класс
Продажа закрыта
Салют в честь ДНЯ ГОРОДА с живой музыкой, саксофоном, ужином на теплоходе от Москва-Сити!
Приглашаем на просмотр салюта в честь ДНЯ ГОРОДА на теплоходе «СОБОЛЬ» с живой музыкой, саксофоном и ужином.
3 часа 30 минут
от 2700 руб
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Достопримечательности

Маршруты речных прогулок по Москве построены таким образом, чтобы охватить наибольшее количество интересных и живописных мест. Каждую экскурсию сопровождает профессиональный гид, который расскажет вам об истории всех объектов и ответит на ваши любые вопросы. А если вы решили провести романтический ужин на корабле — расслабьтесь и получайте удовольствие от красивого вида под безупречные блюда от наших шеф-поваров.

Подробнее о достопримечательностях

О компании «Москвич»

7 лет
на рынке туристических услуг
2 000
проведенных мероприятий
1 млн
(и более!) довольных туристов
34
современных теплохода

Столичная компания «Москвич» была образована в 2015 году и с того момента осуществляет прогулки и экскурсии на теплоходах по Москве-реке. Вы можете полюбоваться достопримечательностями с экскурсоводом, провести романтический вечер или посетить одну из специальных тур-программ. Наши теплоходы оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.

Подробнее о теплоходах
Новости Все новости
18.02.2022
Московский департамент транспорта отчитался о ходе обновления речного транспорта столицы.
18.02.2022
Власти Калининграда заявили о строительстве терминала для приема круизных судов и судостроительного парка.
13.11.2021
Окончание летней навигации по главной водной артерии столицы состоится 14.11.2021 г. Перенос этой даты возможен максимум на 3 дня вперед и то, если позволит погода.
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