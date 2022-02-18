Электронный проездной на весь день!

Кататься на любых теплоходах без ограничений целый день — всего 290 рублей детский и 690 рублей взрослый. Вам достаточно оплатить онлайн билет и предъявить его контролеру со своего мобильного устройства. Вы также можете кататься на теплоходах между парками, чтобы успеть посмотреть все за день :)