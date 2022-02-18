Речные электрические трамваи
Кататься на любых теплоходах без ограничений целый день — всего 290 рублей детский и 690 рублей взрослый. Вам достаточно оплатить онлайн билет и предъявить его контролеру со своего мобильного устройства. Вы также можете кататься на теплоходах между парками, чтобы успеть посмотреть все за день :)Купить электронный билет Подробнее
Достопримечательности
Маршруты речных прогулок по Москве построены таким образом, чтобы охватить наибольшее количество интересных и живописных мест. Каждую экскурсию сопровождает профессиональный гид, который расскажет вам об истории всех объектов и ответит на ваши любые вопросы. А если вы решили провести романтический ужин на корабле — расслабьтесь и получайте удовольствие от красивого вида под безупречные блюда от наших шеф-поваров.
О компании «Москвич»
Столичная компания «Москвич» была образована в 2015 году и с того момента осуществляет прогулки и экскурсии на теплоходах по Москве-реке. Вы можете полюбоваться достопримечательностями с экскурсоводом, провести романтический вечер или посетить одну из специальных тур-программ. Наши теплоходы оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха.
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